Євроунія назвала сфальшованими минулорічні вибори президента Білорусі.

Жозеп Боррель опублікував заяву до річниці цієї події, у якій звинуватив чинний білоруський режим.

 

 

Верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки в неділю, восьмого серпня, опублікував декларацію «з нагоди першої річниці сфальшованих президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі». Як наголошено в документі, в цей день «надії народу Білорусі на обрання леґітимного лідера країни були жорстоко розбиті».

 

«З того часу народ Білорусі невпинно і мужньо бореться за поважання прав людини і фундаментальних свобод. Він закликає до нових, демократичних, виборів. Рік по тому цей заклик залишається непочутим. Режим Лукашенка репресує власне суспільство, послідовно поглиблюючи розрив з білоруським народом», – йдеться в заяві, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. Невизнаний цивілізованим світом диктатор в Мінську «іґнорує верховенство права і міжнародні зобов'язання Білорусі та зобов'язання в царині прав людини».

 

У документі констатують факти сотень задокументованих випадків катувань, свавільних та необґрунтованих затримань, несправедливого переслідування, включно з відмовою в праві на справедливий судовий розгляд. «Режим Лукашенка розпочав добре сплановану кампанію репресій і залякування громадянського суспільства і правозахисників, а також приступив до систематичного знищення неурядових організацій і незалежних ЗМІ з кінцевою метою заглушити всі незалежні голоси, які ще залишилися, і задушити громадянську діяльність в Білорусі», – йдеться в декларації.

 

Своєю чергою, Євроунія «зберігає внутрішню єдність в питанні подальшої підтримки народу Білорусі» і «зобов'язується допомогти їй стабілізувати свою економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх стійкими і демократичнішими, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей», щойно країна почне перехід до демократії. «ЄУ продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь. Голоси і волю народу Білорусі не вдасться заглушити», – підкреслено в декларації.

09.08.2021

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