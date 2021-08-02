Нікол Пашинян знову став повноцінним прем'єром Вірменії.

Указ про його призначення підписав президент Саркісян.

 

 

Висунутий фракцією партії «Громадянський договір» Нікол Пашинян призначений прем'єр-міністром Вірменії. Указ президента країни Армена Саркісяна про це опублікований в понеділок, другого серпня, на офіційному сайті глави держави.

 

«На підставі статті 149 Конституції Вірменії призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром», – йдеться в указі президента, який цитує вірменський інформаційний портал News.am. Відповідно до конституції Вірменії, кабмін буде остаточно сформований протягом 15 днів після призначення прем'єра.

 

Раніше голова фракції «Громадянський договір» Айк Конджорян надіслав президентові країни рішення про висунення Нікола Пашиняна кандидатом у прем'єр-міністри. За конституцією Вірменії, президент країни після початку роботи новообраних Національних зборів негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, репрезентованого парламентською більшістю, сформованою на підставі процедури, описаної статтею 89 конституції. Це означає, що керівника уряду не обирається парламентом, а призначається силою права в зв'язку з отриманням правлячою партією достатнього числа мандатів у парламенті. 

 

Парламент Вірменії нового скликання, вибори в який відбулося ще 20 червня 2021 року, розпочав роботу у понеділок, другого серпня. У ньому працюють 107 депутатів. 71 репрезентує партію «Громадянський договір», 29 – блок «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна, 7 – блок «Честь маю», одним з лідерів якого є колишній директор Служби національної безпеки Артур Ванецян.

 

На першому засіданні обрано спікера законодавчого органу – ним став представник урядової фракції Армен Симонян. Опозиційні блоки «Вірменія» і «Честь маю» бойкотували голосування.

02.08.2021

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