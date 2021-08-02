Двоє молодих людей загинули у Львові через падіння дерева.

Вчора, 1 серпня, під час буревію у Львові загинуло двоє молодих людей – 18-річна дівчина та 20-річний хлопець, на яких впало дерево у Стрийському парку. Пресслужба міської ради повідомляє, що на місці трагедії задля з'ясування обставин працюють поліцейські та комунальники.

 

 

Наразі відомо лише, що двоє загиблих сиділи на лавці й від отриманих травм померли на місці. 

 

Нагадаємо, що напередодні, 31 липня, у цьому ж парку відламана гілка дерева травмувала 6-річного хлопчика, якого доправили у міську дитячу лікарню на вулиці Пилипа Орлика. Дитина, на щастя, не зазнала значнних травм, і її після надання медичної допомоги виписали додому.

 

Вчорашній буревій над Львовом став причиною падіння ще низки дерев. Зокрема, через це був повністю перекритий рух вулицею Князя Романа. 

 

Знимка Ігоря Зінкевича

 

На вулиці Головатого дерево впало прямісінько на автівку. Перекрило рух вулицею Трускавецькою через падіння дерева на проїжджу частину в ділянці перетину вулиць Карманського та Ярославенка. 

 

02.08.2021

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