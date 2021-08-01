Суд у Німеччині зобов’язав Facebook змінити практику модерації постів.

Зокрема соцмережа повинна попередньо повідомляти про видалення й блокування та надавати автору можливість пояснити свою точку зору.

Facebook у Німеччині повинен поважно скоригувати свою практику модерації постів. Два відповідні рішення ухвалив Федеральний верховний суд (Bundesgerichtshof – BGH) Німеччини, центральний осідок якого розташований у місті Карлструе. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Згідно зі судовим рішенням, адміністрація соціальної мережі зможе й надалі видаляти публікації та блокувати користувачів у Німеччині у разі порушення правил платформи. Однак у майбутньому постраждалі мають бути обов’язково завчасно повідомлені про втручання. Щобільше, Facebook повинен надавати їм можливість пояснити свою публікацію.

Позов проти Facebook подали два користувачі (один чоловік і одна жінка), котрі ще 2018 року залишили зневажливі коментарі на адресу мусульман і міґрантів. Соціальна мережі видалила дописи й заблокувала користувачів на кілька днів, не повідомивши їх про це заздалегідь.

Тепер Facebook зобов'язаний відновити ці дописи. Згідно з рішенням суду, ці коментарі повинні бути захищені правом на свободу слова.

У глобальному сенсі суд розглядав питання, чи має соціальна мережа право блокувати записи, які не потрапляють під дію німецьких законів, але обмежуються правилами сервісу. У своєму рішенні суд в Карлсруе ухвалив, що Facebook може вирішувати, що залишається на платформі, а що ні. Але сервіс повинен бути прозорішим у спілкуванні зі своїми користувачами і давати їм можливість порозумітися.

Рішення суду може стати проблемою для соцмережі. Адвокат Facebook Крістіан Ронке (Christian Rohnke) заявив, що попередній діалог з користувачами про видалення їхнього контенту є «абсолютно немислимим», оскільки може займати занадто багато часу. Проте корпорація повідомила, що вітає рішення в тій частині, яка дозволяє їй модерувати записи.