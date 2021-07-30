Львівщина серед лідерів за виявленими випадками "Дельти".

 

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму "Дельта". Станом на 29 липня зареєстрували вже 17 випадків.

 

 

Про це Кузін сказав у інтерв'ю "Українській правді".

 

"Зараз ситуація погіршується: 17 офіційно зареєстрованих випадків. Більшість – на рівні Києва, бо тут кращий доступ до лабораторних потужностей і більше іноземців. Два первинних випадки в нас зареєстровано в Олександрівській лікарні [Києва], п’ять – у Центрі громадського здоров’я. Сім випадків – у Закарпатській області і три – у Львівській. Тобто Київ, Львівщина і Закарпаття – три регіони, де офіційно зареєстрована "Дельта", – заявив Кузін.

 

Згідно з попередніми даними, майже кожен із цих сімнадцяти пацієнтів виїжджав за кордон. "Вони або перетинали держкордон в інкубаційний період, або напередодні хвороби мали візити до Росії чи інших держав. Також, здається, два випадки пов’язані з тим, що люди повернулися з непідконтрольних уряду територій – Донецької та Луганської областей", – прокоментував Кузін.

 

Однак деякі випадки не пов’язані з перетином державного кордону: "Це, по суті, вже вторинні випадки інфікування, що сталися під час спілкування або поширились у домашніх осередках", – міркує Кузін.

 

Він нагадав, що чотири країни, з якими межує Україна, вже зареєстрували в себе "Дельту" – крім Росії, йдеться про Польщу, Румунію, Словаччину.

 

"Він справді є на 50% більш трансмісивним, тобто швидше передається. Він призводить до більшої кількості госпіталізацій – майже у 2,6 раза частіше за "Альфу" і до більшої потреби в невідкладній допомозі – приблизно в 1,6 раза... Також ми бачимо, що вакцина діє на штам "Дельта" не так ефективно. Є дослідження, які показують, що цей штам може знижувати сумарну ефективність вакцини – як однієї дози, так і двох", – сказав санітарний лікар.

 

30.07.2021

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