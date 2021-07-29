Зеленський змінив начальника Генштабу Збройних сил.

 

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.

 

 

Про це повідомляє пресова служба керівника держави.

 

Зазначається, що з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

 

"Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних cил України, Олександр Павлюк – командувачем Операції об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

 

Президент акцентував увагу командирів усіх рівнів у Збройних силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

 

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив Зеленський.

 

Він наголосив, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

 

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом", – резюмував глава держави.

 

Напередодні Президент Зеленський призначив головнокомандувачем Збройних сил України Валерія Залужного.

 

29.07.2021

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