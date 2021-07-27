В Україні вже вісім діб зростає число активних захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас одужало 515 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Упродовж доби зареєстрували 27 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Офіційно в Україні 11 588 активних захворювань на ковід — це число зростає вісім діб поспіль.

Найбільше активних випадків ковіду зареєстровано в Києві (4250), в Одеській (897), Харківській (664), Дніпропетровській (536), Львівській (524) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 249 344 людей. Померло 52 876.