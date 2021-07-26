В пошуках суб'єктності

Вірити не можна нікому – аксіома, втовкмачена літературою, кінематографом і життєвим доcвідом. Але коли у щось дуже хочеться повірити (у світле майбутнє, в перемогу "Карпат" у Лізі чемпіонів чи війну саламандр проти зелених чоловічків), то ніхто вам не боронить. Огляд подій тижня в Україні

Потік тижня

Епопея "Північний потік-2" за тривалістю може переплюнути "Санта-Барбару", а в кострубатості сюжету запхає за пояс усі серіали разом взяті від "Ескрави Ізаури" до "Вєчного зова". Сподівання на те, що газогін сточить колорадський жук, не справдилися, Джо Байден не натяг червоні майтки поверх синіх кальсонів і Суперменом, який рве труби, не став. Анґела Меркель може спокійно насолоджуватися пенсією.

Ліґумінками процесу для любителів спостерігати за "телесеріальним" можуть стати заява американського Дональда Трампа і вітчизняного "Нафтогазу". Виявляється, 45-й президент США ще за своєї каденції попереджав німецьку канцлерку (в Бундесі не мають звички рахувати, скільки політичних лідерів там було) про загрозу, яку несе "Пп-2". Трамп заявив, що США витрачають мільярди доларів, щоб захистити Німеччину від РФ, а Берлін "платить мільярди та мільярди доларів Росії за енергоносії". Байден щось подібне також казав – але сталося те, що сталося, і російська труба ввійде в Європу.

"Нафтогаз України" тим переймається, але оптимізму в цієї структури більше, ніж персонажів у згаданих серіалах. Голова правління НАК Юрій Вітренко стверджує: "Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так от, якщо оператор газопроводу буде під санкціями (а я ще раз підкреслюю, 100% Nord Stream AG належить "Газпрому", тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії), якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не стануть бронювати потужності цього газопроводу і не будуть отримувати газ через нього".

У "Санта-Барбарі" після таого писалося to be continued.

Перенесення тижня

Далека Вашингтонщина матиме клопіт з Дніпровськими схилами ще довго. Під час червневої телефонної бесіди Зеленського з Байденом останній, за словами першого, запросив його відвідати Сполучені Штати. "Не кожному хлопчику доручають фарбувати паркани в неділю", – писав колись Марк Твен – і через півтора століття Володимир Зеленський тішився, що досягнув рівня розбишаки з Санкт-Петербурга, але не того, що на Неві, а поблизу Міссурі.

Летіти через океан з офіційним візитом Володимир Зеленський готувався десь на кінець липня і там обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі – але не склалося. Проте прессекретар президента порадив "не робити з цього трагедії". Також Сергій Никифоров спростував підозри, які поширювали вітчизняні та іноземні ЗМІ, про те, що візит переноситься через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз". Затримка криється зовсім у іншому. "Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить", – повідомив речник українського президента.

Тепер кажуть, Володимир Зеленський перетне Атлантику 30 серпня, що цілком може статися. А якщо не станеться, то в Офісі Володимира Олександровича озвучать ще якийсь спіч про "логістичні і протокольні речі".





Скарга тижня

Європейський суд з прав людини для Російської Федерації є установою на кшталт юрти, де шаман б'є в бубон і каже, що в тундрі випав сніг. Тобто дивитися на все це росіянам весело, але звертати увагу на те, що каже шаман, не обов'язково. Але лише до того часу, як шаман або ЄСПЛ може зробити якусь користь для РФ. У випадку шамана той може повідомити про те, що снігу буде багато, а тому треба зібрати достатньо оленячих кизяків, а в ЄСПЛ можна подивитися, як сита і сонна Європа реагує на азіатів "с раскосыми и жадными очами".

Ще в 2015 році влада Російської Федерації узаконила своє право не виконувати рішень Європейського суду з прав людини на своїй території. Тепер та сама РФ скаржиться у ЄСПЛ, що Україна порушує права людини. Тамтешня генпрокуратура звинувачує Україну у перекритті доступу дніпровської води в Крим, забороні проросійських медіа в Україні, збитті MH17 etc.

Все б це було варте того, що збирають, коли шаман каже про великий сніг, але наробити рейваху росіяни зможуть. Законослухняні європейці мусять реагувати навіть на найбезглуздіші претензії, а для РФ це непоганий шанс розігнати інформаційну хвилю на кшталт столового срібла, яке знайшлося, але осад залишився.

Дипломатія тижня

Україно-угорські стосунки ніколи ідеальними не були. Щось з цією проблемою вирішили робити зараз, і до Києва прибув міністр закордонних справ сусідньої держави. У результаті ми взнали, що Угорщина дозволила перетинати свої кордони українцям, які подорожують до Австрії, доставила в Україну десять апаратів штучної вентиляції легенів, а в Будапешті та на Закарпатті будуть встановлені меморіали загиблим представникам обидвох країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подарував своєму угорському колезі Петеру Сійярто форму нашої футбольної збірної і відвіз у зону Операції Об'єднаних сил. Можливо, угорський дипломат перейнявся футбольною естетикою, але вага бронежилета, який носиш на фронті, на нього точно справила враження. Згодом до угорців дійде, що 1956 рік в цій країні був не найкращим, а українці, до яких вони мають регулярні претензії, бережуть Будапешт, аби той рік не повторився.