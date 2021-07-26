В Івано-Франківську СБУ викрила російську ботоферму для накрутки лайків.

 

Служба безпеки в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, котра виконувала завдання замовників із Росії.

 

 

Як повідомляє пресова служба СБУ, організував її місцевий мешканець, спеціаліст із інформаційних та телекомунікаційних технологій. Від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

 

Ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

 

"Замовниками послуг були, в основному, клієнти із Росії. І використовували її «потужності», коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це «накрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. «Розрахунки» велися в рублях", - повідомили у СБУ.

 

Під час обшуків за місцем мешкання організатора ботоферми виявили та вилучили SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

 

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального кодексу України.

 

26.07.2021

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