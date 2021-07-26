Динаміка поширення ковіду пришвидшилася до трьохмісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 170 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксували у Києві (71) та в Одеській (33) області.

Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусної хвороби тиждень до попереднього тижня, то графік досягнув уже тримісячного максимуму.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 2 смерті, спричинені ускладненнями від COVID-19. Загалом за весь час епідемії в Україні померло 52 849 людей.