Динаміка поширення ковіду пришвидшилася до трьохмісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 170 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я. 

 

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксували у Києві (71) та в Одеській (33) області.

 

Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусної хвороби тиждень до попереднього тижня, то графік досягнув уже тримісячного максимуму.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 2 смерті, спричинені ускладненнями від COVID-19. Загалом за весь час епідемії в Україні померло 52 849 людей.

 

26.07.2021

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