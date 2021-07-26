Внаслідок аварії автобуса в Хорватії загинуло щонайменше 10 осіб.

Водій заснув за кермом і автобус з'їхав у кювет.

Щонайменше десятеро людей загинули і кілька десятків постраждали в неділю, 25 липня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського автобуса на північному сході Хорватії. Про це повідомила хорватська інформаційна аґенція HINA.

За даними аґенції, інцидент стався зранку на автомагістралі біля міста Славонський Брод між Загребом і кордоном зі Сербією. Транспортний засіб з косовськими номерами, який прямував з Франкфурта-на-Майні до Пріштини з'їхав в кювет. Як згодом встановила поліція причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом.

Загалом в автобусі перебувало 67 пасажирів, включно з дітьми, і два водії, один з яких загинув. Начальник місцевої поліції назвав аварію «однієї з найжахливіших, які він коли-небудь бачив».

«В автокатастрофі біля міста Славонський Брод загинули десять осіб, швидка медична допомога була потрібна 44 громадянам, 15 з них, включно з маленькою дівчинкою, перебувають у важкому стані», – повідомив журналістам міністр охорони здоров'я країни Віллі Берош (Vili Beroš).

Автомагістраль, на якій сталася ДТП, є ключовою транспортною артерією Хорватії, що влітку стає надзвичайно жвавою через наплив туристів і іноземних заробітчан, котрі повертаються додому зі Західної Європи.