Галицькі хроніки COVID-19: 25 липня.

Станом на 09:00 25 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 958 хворих на сovid-19. За минулу добу – 26 нових випадків: 19 – на Львівщині (проведено 504 ПЛР-дослідження), 4 – на Тернопіллі (проведено 243 ПЛР-дослідження) та 3 – на Івано-Франківщині.

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 липня (09:00): 70 160 випадків, 4 нових

Тернопіль – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 липня (09:00): 137 981 випадок, 19 нових

Львів – 16 осіб

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 липня (09:00): 86 817 випадків, 3 нових

Снятинський район – 1 особа

Городенківський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.