Галицькі хроніки COVID-19: 25 липня.

Станом на 09:00 25 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 958 хворих на сovid-19. За минулу добу – 26 нових випадків: 19 – на Львівщині (проведено 504 ПЛР-дослідження), 4 – на Тернопіллі (проведено 243 ПЛР-дослідження) та 3 – на Івано-Франківщині.
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.
Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 70 160 випадків, 4 нових
Тернопіль – 2 особи
Монастириський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 137 981 випадок, 19 нових
Львів – 16 осіб
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 86 817 випадків, 3 нових
Снятинський район – 1 особа
Городенківський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.07.2021