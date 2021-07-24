Галицькі хроніки COVID-19: 24 липня.

Станом на 09:00 24 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 932 хворих на сovid-19. За минулу добу – 57 нових випадків: 42 – на Львівщині (проведено 916 ПЛР-досліджень), 9 – на Тернопіллі (проведено 318 ПЛР-досліджень) та 6 – на Івано-Франківщині.

За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадкиів від covid-19 у галицьких областях: одна людина померла у Львівській області, троє – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 липня (09:00): 70 156 випадків, 9 нових

за даними Тернопільського ОЦКПХ – 6 нових випадків

Тернопіль – 3 особи

Борщівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 липня (09:00): 137 962 випадки, 42 нових

Львів – 35 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 липня (09:00): 86 814 випадків, 6 нових

Івано-Франківськ – 5 осіб

Городенківський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.