Галицькі хроніки COVID-19: 21 липня.

Станом на 09:00 21 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 795 хворих на сovid-19. За минулу добу – 41 новий випадок: 24 – на Львівщині (проведено 920 ПЛР-досліджень), 9 – на Тернопіллі (проведено 368 ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 240 ПЛР-досліджень).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.
Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 70 133 випадки, 9 нових
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 137 878 випадків, 24 нових
Львів – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 86 784 випадки, 8 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Долинський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Надвірнянський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.07.2021