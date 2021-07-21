Галицькі хроніки COVID-19: 21 липня.

Станом на 09:00 21 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 795 хворих на сovid-19. За минулу добу – 41 новий випадок: 24 – на Львівщині (проведено 920 ПЛР-досліджень), 9 – на Тернопіллі (проведено 368 ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 240 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 70 133 випадки, 9 нових

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 137 878 випадків, 24 нових

Львів – 17 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 86 784 випадки, 8 нових

Івано-Франківськ – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.