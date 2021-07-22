Сенатори обох партій США засудили угоду щодо «Північного потоку-2».

Вони працюють над способами змусити адміністрацію Байдена таки запровадити нові санкції проти газогону.

 

                                                 Тед Круз і Джин Шахін

 

Багато законодавців від обох американських партій висловили своє обурення після того, як Вашінґтон і Берлін у середу, 21 липня, оприлюднили угоду щодо проєкту «Північний потік-2», яка передбачає відмову Білого дому від запровадження санкцій, раніше затверджених Конґресом щодо російського газогону. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Відповідно до умов угоди, Берлін зобов'язався боротися з будь-якими спробами Росії використовувати енергоносії як зброю проти України та інших країн Центральної та Східної Європи. Проте ці евентуальні штрафні заходи не задовольнили американських законодавців, які вважають формулювання надто розмитими.

 

Авторитетний сенатор-республіканець Тед Круз (Ted Cruz), який свого часу відмовлявся затверджувати кандидатів Джо Байдена на високі позиції в Держдепартаменті, допоки Білий дім не висловив чіткої позиції щодо санкцій проти «Північного потоку-2», заявив, що угода стане «знаковою геополітичною перемогою для Путіна і катастрофою для Сполучених Штатів і наших союзників».

 

Знана сенаторка-демократка Джин Шахін (Jeanne Shaheen), котра входить до складу сенатського Комітету з міжнародних відносин, заявила, що вона не впевнена в тому, що угода дозволить пом'якшити негативні наслідки запуску «Північного потоку-2».

 

Газогін, як заявила Шахін, «дає Кремлю можливість поширити свій згубний вплив на всю Східну Європу». Оцінюючи закладену в угоду можливість санкцій проти Росії, вона зазначила: «Я скептично ставлюся до того, що цього буде достатньо, якщо ключовий гравець – Росія – відмовиться грати за правилами».

 

За словами джерел в Конґресі, сенатори від обох партій працюють над способами змусити адміністрацію таки запровадити нові санкції проти «Північного потоку-2».

22.07.2021

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