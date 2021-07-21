Ліверпуль позбавили статус UNESCO.

Головна причина – занадто активне будівництво в районі доків і порту.

 

 

UNESCO вирішило вилучити британське місто Ліверпуль зі свого Списку всесвітньої спадщини. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вважає, що ліверпульська міська влада веде занадто активне будівництво в районі доків і порту – архітектурного ансамблю, який UNESCO  вважало найважливішою архітектурною пам'яткою. У Ліверпулі таке рішення називають «незбагненним» і сподіваються на його перегляд.

 

В об'єкт UNESCO  під назвою «Ліверпуль – місто мореплавців і торговців» входили шість ділянок в історичному центрі й на території доків Ліверпуля. На своєму сайті Спеціалізована установа ООН повідомляє, що вони були внесені до списку «як свідчення розвитку одного з найбільших в світі торговельних центрів XVIII-XIX століть». «Цей об'єкт також демонструє новаторські розробки в галузі технологій портового господарства, систем транспорту та управління портом», – зазначає UNESCO.

 

Причиною позбавлення статусу UNESCO називає «незворотну втрату характеристик, які вказують на видатну універсальну цінність цього об'єкта». Зокрема, мова йде про будівництво двох масштабних об'єктів – комплексу житлових і офісних будівель під назвою Liverpool Waters, а також величезного стадіону футбольного клубу Everton зі скла і сталі поруч з історичним ліверпульським доком Bramley Moore.

 

Міська рада Ліверпуля, в якій традиційно домінують лейбористи, ще раніше вирішила не припиняти будівництва Liverpool Waters, яке ведеться останні 12 років і приносить значні доходи. Вартість проекту оцінюється в п’ять млрд фунтів. Керівництво міста не бажає, аби Ліверпуль перетворився на депресивний англійський реґіон, а для цього вкрай необхідні інвестиції та робочі місця.

 

«Це болісне рішення. Попередження виносилися роками, але, на превеликий жаль, мораторій [на будівництво] так і не був введений», – заявила директорка Центру всесвітньої спадщини UNESCO  Мехтільд Рьосслєр (Mechtild Rössler).

21.07.2021

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