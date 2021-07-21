Офіс Президента не чув наказів зі США на тему "Північного потоку – 2".

В Офісі Президента спростували інформацію американського видання Politico про те, начебто Сполучені Штати Америки закликали Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі аґенції УНІАН.

Зокрема, Подоляк вважає вкрай важливим "не примітивізувати" цю ситуацію і не зводити її до якихось "казкових уявлень про добро і зло" і про "якісь надпотужні прохання".

В Офісі Президента зазначили, що комунікація з цього питання триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

"Для нас позиція щодо "Північного потоку-2" незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи, яку не можна ігнорувати і не можна перекрити якось формально і неконкретно", – підкреслив він.

Подоляк впевнений, що вся ситуація може повністю прояснитися лише під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

"Поки ж і політично, і дипломатично, і юридично – працюємо над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю і щоб Газпром не розглядав європейський газовий ринок як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила", – резюмував він.

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію Politico, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".

"Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності", – сказав Шолле в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Аналітичне видання Politico опублікувало ввечері у вівторок матеріал під назвою "США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу". Автори – репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо.

Посилаючись на чотри власні джерела, Politico пише, що у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу "Північний потік-2" адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду. "І Україна не в захваті", – додають журналісти.

США офіційно просигналізували, що не мають надії зупинити впровадження цього проєкту і зараз намагаються стримати руйнівні наслідки, уклавши велику угоду з Німеччиною.

"Американські чиновники вказали, що публічна протидія майбутній угоді може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ, зазначають ці джерела. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Високопоставлений чиновник адміністрації зауважив, що це не зовсім так і ситуація має більше нюансів, але відмовився ділитися деталями переговорів чиновників США зі своїми українськими колегами", – мовиться у матеріалі Politico.