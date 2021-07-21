Офіс Президента не чув наказів зі США на тему "Північного потоку – 2".

 

В Офісі Президента спростували інформацію американського видання Politico про те, начебто Сполучені Штати Америки закликали Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".

 

 

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі аґенції УНІАН.

 

Зокрема, Подоляк вважає вкрай важливим "не примітивізувати" цю ситуацію і не зводити її до якихось "казкових уявлень про добро і зло" і про "якісь надпотужні прохання".

 

В Офісі Президента зазначили, що комунікація з цього питання триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

 

"Для нас позиція щодо "Північного потоку-2" незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи, яку не можна ігнорувати і не можна перекрити якось формально і неконкретно", – підкреслив він.

 

Подоляк впевнений, що вся ситуація може повністю прояснитися лише під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

 

"Поки ж і політично, і дипломатично, і юридично – працюємо над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю і щоб Газпром не розглядав європейський газовий ринок як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила", – резюмував він.

 

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію Politico, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".

 

"Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності", – сказав Шолле в інтерв'ю "Радіо Свобода".

 

Аналітичне видання Politico опублікувало ввечері у вівторок матеріал під назвою "США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу". Автори – репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо.

 

Посилаючись на чотри власні джерела, Politico пише, що у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу "Північний потік-2" адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду. "І Україна не в захваті", – додають журналісти.

 

США офіційно просигналізували, що не мають надії зупинити впровадження цього проєкту і зараз намагаються стримати руйнівні наслідки, уклавши велику угоду з Німеччиною.

 

"Американські чиновники вказали, що публічна протидія майбутній угоді може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ, зазначають ці джерела. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Високопоставлений чиновник адміністрації зауважив, що це не зовсім так і ситуація має більше нюансів, але відмовився ділитися деталями переговорів чиновників США зі своїми українськими колегами", – мовиться у матеріалі Politico.

 

21.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21 | | Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21 | | Наука
Че Гевару на Новоросію
Володимир СЕМКІВ
Підтримати угруповання «Л/ДНР» для чеських марґіналів стало своєрідною субкультурою. Вони роблять якусь там революцію проти світового капіталізму
20.07.21 | | Україна
Кінець світу переноситься на осінь
Юрко ТИМЧУК
Планеті все не щастить зустріти нормальний астероїд, щоб він її гепнув раз і назавжди, віруси пішли геть слабенькі і викосити хоча б половину людства не мають сили. Тому двоногі вмикають фантазію. Огляд подій тижня в Україні.
19.07.21 | | Україна
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21 | | Наука
П’ять простих історій про Америку
Олег Яськів
Такі дні вимолюєш в Бога майже безнадійно. Нарешті коли це трапляється, то можеш побачити більше, ніж навіть мріяв.
18.07.21 | | Дискурси
Індикоплов
Василь МАХНО
Пряне спекотливе тепло, нічні крики екзотичного птаства, брунатні людські тіла, схожі на спилюжену твердь, – усе перевертає звичну уяву про навколишній світ.
17.07.21 | | Дискурси
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.