На створення Інноваційного наукового парку «Львівської політехніки» витратять 32 млн гривень.

У Львові у будівлі на вул. Князя Романа, 3а, розпочався капіталньий ремонт, після якого тут відкриють Інноваційний науковий парк «Львівської політехніки». Це найбільший розвитковий проєкт, який цього року фінансується за кошти ДФРР на Львівщині, повідомив сьогодні, 21 липня, голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

 

 

«Саме це місце стане середовищем генерування нових розробок, стартапів, їхнього трансферу, комерціалізації та виведення новацій на ринок через підприємства Парку. Тут матимуть змогу перетнутися науковці, студенти, підприємці та молоді стартапи. Такі інноваційні хаби дуже важливі для підсилення різних галузей підприємництва та розвитку Львівщини загалом», – зазначив Максим Козицький.

 

Вартість проєкту –  понад 32,4 мільйона гривень, з яких цьогоріч планують залучити 21,6 мільйона. У тому числі 17 мільйонів – це гроші Держфонду регіонального розвитку, ще понад 4 – з бюджету області та міста.

 

 

Наразі у приміщенні на понад 3 тисячі м2 тривають демонтажні роботи та збільшують потужність електромереж.

 

 

«На базі майбутнього центру ми плануємо об'єднати Tech StartUp School, технологічну лабораторію з вільним доступом «Tech Labinno», Absolute Solution Hub, Центр захисту інтелектуальної інформації та патентування винаходів (ТІSC), Tech Business School Львівської політехніки, StartUp Market, вищу школу публічного лідерства, коворкінг на 170 робочих місць, представництва науково-дослідних та конструкторських інститутів Львова й області», – розповів керівник проєкту «Львівської політехніки» Назарій Подольчак.

 

 

За його словами, однією з цілей проєкту є також створення 36 малих інноваційних підприємств та кількох десятків нових високооплачуваних робочих місць.

 

Нагадаємо, у 2017 році  у відремонтованому приміщенні на вул. Колесси відкрили Tech StartUp School «Львівської політехніки» для налагодження співпраці між студентами, які мають цінні науково-технічні ідеї із бізнес-структурами для створення бізнес-стартапів.

 

Фото loda.gov.ua

21.07.2021

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