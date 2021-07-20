Галицькі хроніки COVID-19: 20 липня.

Станом на 09:00 20 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 754 хворих на сovid-19. За минулу добу – 28 нових випадків: 20 – на Львівщині (проведено 598 ПЛР-досліджень), 1 – на Тернопіллі (проведено 336 ПЛР-досліджень) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 272 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла у Львівській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 70 124 випадки, 1 новий

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 137 854 випадки, 20 нових

Львів – 13 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 86 776 випадків, 7 нових

Івано-Франківськ – 6 осіб

Долинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.