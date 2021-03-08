Двоє спортсменів з Львівщини стали «золотими» чемпіонами з плавання.

Найвищі національні нагороди здобули 16-річний Георгій Лукашев та 15-річна Марія Городня, повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

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«Георгій Лукашев найшвидше проплив на дистанції 400 метрів комплексом – його час 4:23.68. А Марія Городня стала першою на дистанції 1500 метрів вільним стилем із часом 17:25.10.» – повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

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Перемогу львів'яни здобули 7 березня на чемпіонаті, який проводять у Харкові. Тренують чемпіонів Андрій Копетчак та Андрій Шиманський. 15-річна Марія Городня також стала першою на дистанції 400 метрів вільним стилем, а Георгій виборов бронзу на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Для участі у змаганнях Управління молоді та спорту Львівської ОДА відрядило 11 найкращих плавців області.