Галицькі хроніки COVID-19: 19 липня.

 

Станом на 09:00 19 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 724 хворих на сovid-19. За минулу добу – 6 нових випадків: 3 – на Львівщині (проведено 527 ПЛР-досліджень),  3 – на Тернопіллі  (проведено 183 ПЛР-дослідження) та 0 – на Івано-Франківщині (проведено 212 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадоків від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 70 121 випадок, 3 нових

 

Тернопіль – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 липня (09:00): 137 834 випадки, 3 нових

 

Львів – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 липня (09:00): 86 769 випадків, 0 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

19.07.2021

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