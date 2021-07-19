Галицькі хроніки COVID-19: 19 липня.

Станом на 09:00 19 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 724 хворих на сovid-19. За минулу добу – 6 нових випадків: 3 – на Львівщині (проведено 527 ПЛР-досліджень), 3 – на Тернопіллі (проведено 183 ПЛР-дослідження) та 0 – на Івано-Франківщині (проведено 212 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадоків від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 липня (09:00): 70 121 випадок, 3 нових

Тернопіль – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 липня (09:00): 137 834 випадки, 3 нових

Львів – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 липня (09:00): 86 769 випадків, 0 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.