Гаїтяни вирішили тимчасово жити без президента.

Управління країною візьме на себе уряд національної злагоди.

 

  Мартіна Моїз повернулася до Гаїті після лікування в США

 

Представники політичного істеблішменту Гаїті відмовилися від ідеї обрання тимчасового президента до вступу на посаду переможця виборів глави республіки. Перший тур президентських виборів має відбутися 26 вересня. Про це в понеділок повідомила місцева газета Nuvellist.

 

Видання зазначає, що уряд національної згоди, який, за інформацією від джерел, візьме на себе управління країною у вівторок, 20 липня, зосередить свою роботу на організації виборчого процесу. Кабінет міністрів очолить Аріель Анрі (Ariel Henry),якого на посаду прем'єра призначив ще президент Гаїті Жовенель Моїз  (Jovenel Moise) за два дні до вбивства.

 

Дев’ятого липня Сенат Гаїті оголосив свого спікера Жозефа Ламбера (Joseph Lambert) тимчасовим президентом республіки, однак пізніше його інавґурація була відкладена на невизначений термін.

 

Президентські і парламентські вибори в Гаїті призначені на 26 вересня, другий тур виборів президента в разі необхідності пройде 21 листопада.

 

Нагадаємо, що Моїз отримав смертельне поранення внаслідок нападу групи озброєних осіб на його резиденцію в ніч на сьому липня. Перша леді країни Мартіна Моїз (Martine Moïse) була поранена. Рада міністрів запровадила воєнний стан в республіці на 15 днів.

19.07.2021

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