Перший іспит для держслужбовців із української мови завершився збоєм.

 

Національна комісія зі стандартів державнорї мови повідомила про технічний збій під час іспиту на рівень володіння державною мовою для державних службовців та іноземців.

 

 

Про це йдетсья у повідомленні Нацкомісії.

 

"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту", — поінформували у відомстві.

 

У Нацкомісії запевнили, що технічний збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

 

Як писав Z, у понеділок в Україні вперше чиновники та претенденти на громадянство складали іспит із державної мови. Екзамен, реєстрація на який стартувала 16 липня, почався о 9:30.

 

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

 

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Національної комісії України зі стандартів державної мови і сама комісія мають 15 календарних днів.

 

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

 

Із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, як визначено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Іспитова робота складатиметься з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

 

19.07.2021

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