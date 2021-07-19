Афганська армія відбила у талібів кілька районів на півночі і в центрі країни.

Водночас амбасадори країн Заходу закликали «Талібан» припинити воєнні дії.

Афганські національні сили оборони і безпеки (АНСОБ) за минулу добу відбили у радикального руху «Талібан» кілька районів на півночі і в центрі країни. Як вказано в поширеному в понеділок, 19 липня, повідомленні на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Афганістану, мова йде про райони Дара-Суф Бала (провінція Саманган), Сурх Парса і Шейх Алі (провінція Парван), а також Малістан (провінція Газні).

Раніше речник АНСОБ генерал Аджмал Шінварі повідомив, що за останні чотири дні військовослужбовці ЗС Афганістану знищили 967 бойовиків «Талібану» і поранили ще приблизно пів тисячі.

Запеклі бої тривають в 20-и з 34-х провінцій країни. Зокрема, триває оборона міста Талукан в провінції Тахар від нападів талібів.

У неділю, 18 липня, в столиці Катару, місті Досі, завершилися дводенні перемовини між делегацією афганських політиків і представниками «Талібану». Сторони домовилися продовжувати мирні переговори, однак про припинення вогню поки що не йшлося.

Водночас амбасади США та низки інших західних країн в Кабулі закликали рух «Талібан» негайно припинити наступ своїх бойових загонів. «Дипломатичні місії Австралії, Великої Британії, Німеччини, Данії, ЄУ, Іспанії, Італії, Канади, офісу високого представника НАТО, Нідерландів, Республіки Корея, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Японії, акредитовані в Ісламській Республіці Афганістан, закликають до негайного припинення наступу бойовиків "Талібан", яке зводить нанівець зусилля з досягнення політичного вирішення конфлікту, приносить страждання і робить біженцями мирних жителів. Ми засуджуємо навмисне вбивство людей в Афганістані, руйнування життєво важливої ​​інфраструктури, а також погрози, заяви та інші кроки, спрямовані проти досягнень афганців за останні 20 років, які ми рішуче підтримували», – наводить афганський телеканал Ariana News заяву дипломатів.

Зіткнення між урядовими силами і талібами стали частішими після заяви президента США Джо Байдена, який 14 квітня оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, яка стала найтривалішою закордонною військовою кампанією в американській історії. Станом на 13 липня США більш ніж на 95% завершили виведення своїх військ.