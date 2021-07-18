Галицькі хроніки COVID-19: 18 липня.

 

Станом на 09:00 18 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 718 хворих на сovid-19. За минулу добу – 15 нових випадків: 8 – на Львівщині (проведено 369 ПЛР-досліджень),  1 – на Тернопіллі  та 6 – на Івано-Франківщині (проведено 215 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадоків від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 70 118 випадків, 1 новий

Підволочиський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 137 831 випадок, 8 нових

Львів – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 86 769 випадків, 6 нових

 

Надвірнянський район – 1 особа

Рожнятівський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

18.07.2021

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