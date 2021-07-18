«Золоту пальмову гілку» в Каннах отримав французький боді-горрор «Титан».

"Золоту пальмову гілку " – головний приз 74-го Каннського кінофестивалю – отримав психологічний трилер "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно, історія про жертву насильства, втрачену дитину і дівчину з вживленим у вухо титановим апаратом.

Дюкорно в 2016 році прославилася своїм дебютним горрором з елементами канібалізму "Сире" (2016), а "Титан" став ще більш шокуючим, він був наперед визнаний найскандальнішим фільмом конкурсної програми – вражаючий боді-горрор, створений тендітною француженкою (Агата Руссель) із зовнішністю ангела. Повідомлялося, що на показі фільму в Каннах кільком десяткам глядачів стало погано.

Головній героїні "Титану", яка по ходу сюжету змінює стать, в голову вживляють власне цей титан, вона займається сексом з автомобілями (щоправда, невідомо як) і вагітніє від них, в міжчассі жорстоко чином вбиваючи чоловіків і жінок, що наївно претендували на її увагу. Зазначалося, що кіно відверто вторинне стосовно «Автокатастрофи» (1996) та інших картин Девіда Кроненберґа.

Середня оцінка Міжнародного журі критиків журналу Screen International цьому фільмові – 1,6. Максимум з конкурсних стрічок журі цього журналу отримали фільми "Сядь за кермо моєї машини" японського режисера Рюсуке Хамагуті (3,5) та "Пам'ять" колумбійського режисера Апічатпонг Верасетакун (3,4).

Перший з них отримав на Каннському кінофестивалі приз за кращий сценарій (фільм знято за оповіданням Харукі Муракамі).

Гран-прі Каннського кінофестивалю, другу за значимістю нагороду, отримали дві картини: іранський фільм "Герой" режисера Асгара Фархаді і "Купе номер 6" фінського режисера Юхо Куосманена.

Нагорода за кращу режисуру дісталася французу Леосу Караксу. Його мюзикл "Аннетт" про подружню пару стендап-коміка (Адам Драйвер) і оперної співачки (Маріон Котійяр) відкривав програму фестивалю і вважався одним з основних претендентів на головний приз; музику до фільму написали брати Рассел і Рон Мейл з рок-групи "Sparks".

Приз журі дістався фільмам "Коліно Ахед" ізраїльського режисера Надава Лапіда і "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула.

Рената Рейнсве отримала "Золоту пальмову гілку" як Найкраща актриса за роль у фільмі "Найгірша людина на світі " норвежця Йоакіма Трієра.

"Золоту пальмову гілку" як кращий актор отримав Калеб Лендрі Джонс, який зіграв у фільмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.

Почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф отримала 58-річна американська актриса і режисер Джоді Фостер. А італійський режисер Марко Беллоккьо нагороджений "Золотою пальмовою гілкою" за "унікальну творчість, яка надала сучасному кінематографу силу і свободу".

В цьогорічне журі входили: Маті Діоп, Мілен Фармер, Меггі Джиленхол, Джессіка Гауснер, Мелані Лоран, Клебер Мендоса Філю, Тахар Рахім, Сон Кан Хо.

Ідея проведення міжнародного кінофестивалю у Франції виникла на противагу зростанню популярності фестивалю у Венеції, де Франція та інші неіталійські держави були представлені доволі в'яло. Цьому посприяв скандал на фестивалі 1938 року: на знак протесту можливого втручання адміністрації Гітлера в хід фестивалю (йшлося про фільм «Олімпія» Лені Ріфеншталь) американська і британська делегації покинули Венецію. Вперше французький фестиваль повинен був пройти у вересні 1939, почесним головою журі був призначений Луї Люм'єр, але через війну перший Каннський фестиваль відбувся в 1946 році.

З 1951 року фестиваль проходить щорічно (у 1968 р. через студентські заворушення фестиваль було перервано, і вручення призів не відбулося). У 2020 році Каннський фестиваль був скасований через поширення пандемії коронавірусу. Відтак, 74-й Каннський кінофестиваль став першим повноцінним з початку пандемії в березні минулого року – з легендарною червоною доріжкою в Палаці фестивалів на знаменитій каннській набережній Круазет.