Галицькі хроніки COVID-19: 17 липня.

Станом на 09:00 17 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 703 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадків: 24 – на Львівщині (проведено 935 ПЛР-досліджень), 2 – на Тернопіллі (проведено 332 ПЛР-дослідження) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 312 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19: одна людина померла в Тернопільській області.
А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 70 117 випадків, 2 нових
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 137 823 випадки, 24 нових
Львів – 11 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Жовківський район – 2 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 86 763 випадки, 10 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Богородчанський район – 1 особа
Долинський район – 3 особи
Коломийський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.07.2021