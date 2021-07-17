Галицькі хроніки COVID-19: 17 липня.

 

Станом на 09:00 17 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 703 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадків: 24 – на Львівщині (проведено 935 ПЛР-досліджень),  2 – на Тернопіллі (проведено 332 ПЛР-дослідження) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 312 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19: одна людина  померла в Тернопільській області.

А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 липня (09:00): 70 117 випадків, 2 нових

 

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 липня (09:00): 137 823 випадки, 24 нових

 

Львів – 11 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Жовківський район – 2 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 липня (09:00): 86 763 випадки, 10 нових

 

Івано-Франківськ – 4 особи

Богородчанський район – 1 особа

Долинський район – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

17.07.2021

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