Українські економісти оцінили збитки від окупації Криму у $135 млрд.

Економічні втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова склали $135 млрд, або близько 75% ВВП України у 2013 році.

Про це йдеться у результатах дослідження Центру економічної стратегії.

У центрі зазначили, що $135 млрд – це прямі втрати активів, в які входить вартість землі на Кримському півострові ($3 млрд) та доведених покладів корисних копалин ($52,3 млрд) у вигляді, зокрема, природнього газу та сирої нафти, втрати житлової нерухомості населенням ($42,7 млрд), втрати приватних компаній ($18,4 млрд) та банків ($2,7 млрд), втрати держави ($14 млрд) та місцевих громад ($1,7 млрд).

"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострову, хоча ще у 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", – заявив Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії.

Первинна оцінка, що була зроблена Мінюстом в 2014 році та враховувала не всі фактори, становила $106 млрд.

Зі слів експертів, оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати ці втрати через міжнародні суди, зобов’язавши Російську Федерацію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб’єктів, причетних до окупації, в Україні або навіть за кордоном.

Серед корисних копалин в Криму найбільшу цінність в Криму становлять енергетичні. Зокрема, на морському шельфі біля Криму розвідані чималі поклади вуглеводнів, які були більш перспективними, ніж поклади на суші (не на півострові, а в Україні в цілому), які вже почали виснажуватись. Чималу цінність також становлять поклади вапняку.

Через окупацію Криму Україна втратила близько 4,5% від своєї загальної площі, що відповідає 27 тис. км, або 2,7 млн га. Але не всю цю площу можна оцінити в грошових метриках. Зокрема, 20% площі займають гори, ще 8% – водойми. За методикою дослідження ЦЕС, ціна землі сільськогосподарського призначення в Криму може бути оцінена у $4 тис. за гектар, а загальна вартість 755 тис. га посівних площ становить близько $3 млрд.

Українці могли втратити майже 935 тисяч квартир, що дорівнює 49 млн квадратних метрів. До тимчасової окупації півострова середня вартість квадратного метра житла становила еквівалент $873. Отже загальна ринкова вартість кримського житла на той момент сягала майже $43 млрд. З того часу ціни на житло виросли. Протягом першого року після окупації, в доларовому вимірі житло подорожчало на 50%, а протягом наступним п’яти років ще на 12%.

Приватні власники активів в Криму, яких налічувалося 20 тис. підприємств, втратили активи на суму $18,488 млрд. Серед втрачених галузей – генерація та розподілення електроенергії, розподілення газу, переробна промисловість, а також будівництво, частина рекреаційного комплексу, інші види послуг. Окрім прямих втрат, були ще опосередковані, пов’язані з руйнуванням чи спотворенням ланцюжків вартості та транспортних коридорів.

Активи державних компаній, які були зареєстровані безпосередньо в Криму до тимчасової окупації, станом на початок 2014 року становили $2,7 млрд. Серед найбільших – енергетичні компанії Чорноморнафтогаз та Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами, об’єкти транспортної інфраструктури (морські торговельні та рибні порти). Особливістю регіону є наявність також великих державних оздоровчих закладів та аграрних/харчових підприємств (наприклад, державними були "Масандра", "Новий світ", "Магарач", а також Сімферопольський та Севастопольський винні заводи).

В оцінку Центру економічної стратегії не включено макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову, "адже їх неможливо відділити від впливу загального комплексу агресивних дій Російської Федерації у відношенні до України", тобто це тільки мінімальна доведена оцінка економічних втрат України.

Дослідження проводилося на замовлення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим і за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".