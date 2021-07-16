Понад сто осіб загинуло через повені в Німеччині.

Причиною повеней у землях Райнлянд-Пфальц і Північний Райн-Вестфалія стали потужні зливи, викликані циклоном Bernd.

За уточненими даними, понад 100 осіб у різних районах на заході ФРН загинули внаслідок повеней, викликаних затяжними зливами. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Офіційний речник поліції в місті Кобленці повідомив в п'ятницю, 16 липня, що тільки в одній федеральній землі Райнлянд-Пфальц жертвами стихії стали щонайменше 60 осіб. За його словами, не можна відкидати, що кількість загиблих може зрости. У сусідній землі Північний Райн-Вестфалія влада повідомила про мінімум 43-х загиблих.

Дані про людей, яких вважають зниклими безвісти, сильно різняться. У четвер протягом дня повідомляли про десятки зниклих жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Ноєнар-Арвайлер заявила про те, що зниклими безвісти вважають понад 1300 осіб. Представниця адміністрації округу пояснила, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Після викликаних циклоном Bernd потужних злив повені зафіксовано в багатьох містах на узбережжі Райну і його приток. В районі Арвайлер у федеральній землі Райнлянд-Пфальц обвалилося шість будинків. Ще кілька будівель перебувають під загрозою обвалення, повідомив офіційний представник федеральної поліції.

Точні збитки, завдані циклоном, ще належить оцінити. Зливи і повені пошкодили греблі, розмили дороги і стали причиною відімкнення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох частинах Райнлянд-Пфальца, Північного Райну-Вестфалії і землі Саар. У населених пунктах, розташованих в передгір'ях Айфель, закриті всі школи. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були задіяні гелікоптери.

Концерн Deutsche Bahn звернувся до пасажирів залізниці зі закликом утриматися в найближчі дні від поїздок в постраждалі від повеней реґіони, оскільки багато ділянок залізниці опинилися під водою і залишаються непридатними для руху потягів.

В землі Райнлянд-Пфальц в п'ятницю були приспущені державні прапори в пам'ять про загиблих. Прем'єрміністерка земельного уряду Малу Драєр (Malu Dreyer) повідомила, що місцева влада для надання першої допомоги у відновленні зруйнованих інфраструктур надасть 50 мільйонів євро. «Однак збитки, завдані стихією, безпрецедентні, тому Райнлянд-Пфальц вдячний готовності федеральної влади Німеччини надати допомогу для їхнього усунення», – підкреслила Драєр.