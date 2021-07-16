На Львівщині поки не застосовуватимуть Pfizer для щеплень у масових центрах вакцинації.

На Львівщині поки що недостатня кількість доз вакцини Pfizer, щоб нею щеплювати охочих у центрах вакцинації. Про це сьогодні, 16 липня, під час брифінгу повідомив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

За його інформацією, напередодні, 15 липня, на Львівщину прибуло 8190 доз доз вакцини Pfizer. Їх використають для вакцинації визначених категорій, серед яких медичні працівники, освітяни, представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування та судової влади.

«Ми ще не завершили вакцинацію тих визначених категорій населення, які повинні отримати щеплення вакциною Pfizer. Зараз ми звертаємо увагу на людей, які отримали першу дозу цього препарату. Ми обов’язково маємо вакцинувати їх другою дозою. Також у нас ще є медичні колективи і освітяни, що не отримали щеплень проти коронавірусу. Стосовно освітян, то їх необхідно вакцинувати до початку навчального року. Також ще є представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування та судової влади. – прокоментував Олег Когут - Тобто коли ми завершимо вакцинацію цих категорій, і якщо у нас буде достатня кількість вакцини, тоді ми даватимемо Pfizer у центри вакцинації».

Цими вихідними, 17-18 липня, у Львові та області загалом працюватиме 16 центрів вакцинації населення, повідомили в обласному інформаційно-аналітичному центрі медстатистики.

Львів (субота-неділя, 17-18 липня):

Центр Довженка на пр. Червоної Калини, 81 – 10:00-15:00;

Стадіон «Арена Львів» на вул. Стрийській, 199 – 10:00-15:00;

ТЦ Forum Lviv на вул. Під Дубом, 7-Б – 10:00-15:00;

ТРЦ Victoria Gardens на вул. Кульпарківській, 226-А – 10:00-15:00;

ТРЦ Spartak на вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б – 10:00-15:00;

IQmed Clinik на вул. Липова Алея, 15 – 10:00-15:00;

«Сенсотека» на вул. Уласа Самчука, 22 – 10:00-15:00.

Броди (субота, 17 липня)

Народний дім на вул. Коцюбинського, 70 – 10:00-14:00.

Дрогобич (субота-неділя, 17-18 липня):

Районний будинок культури на вул. 22 січня, 26 – 09:00-17:00.

Трускавець (субота-неділя, 17-18 липня):

Поліклініка Трускавецької міської лікарні на вул. Данилишиних, 62 – 09:00-15:00.

Стрий (субота-неділя, 17-18 липня):

Спортзал СЗШ №5 на вул. Шевченка, 18 – 10:00-16:00.

Червоноград (субота, 17 липня):

Центр первинної медико-санітарної допомоги на вул. Івасюка, 8 – 09:00-15:00.

Новояворівськ (субота, 17 липня):

Актовий зал Новояворівської лікарні ім. Юрія Липи на вул. Шевченка, 18 – 09:00-14:00.

Золочів (субота-неділя, 17-18 липня):

Палац культури ім. Ігора Білозора на вул. Чорновола, 1 – 10:00-14:00 .

Жовква (субота, 17 липня):

Поліклініка Жовківської лікарні на вул. Львівській, 17 – 9:00-14:00.

Новий Розділ (субота, 17 липня):

Поліклініка Новороздільської міської лікарні на вул. Винниченка, 37 – 10:00-14:00.

Додамо, у Львові, крім семи центрів вакцинації, що працюють у вихідні дні, з цього тижня почали працювати 12 стаціонарних пунктів вакцинації у міських поліклініках та лікарнях з понеділка до п’ятниці. Діє попередній запис, записатися на щеплення, можна зателефонувавши у в одну з поліклінік, через додаток «Дія» або на порталі hels.me, обираючи зручний час.

Загалом станом на сьогодні на Львівщині провакцинували 248 тисяч 613 осіб, у їх числі 86 тисяч 24 особи уже отримали дві дози вакцини. Вакциною Covieshield загалом щеплдення отримали 38 тисяч 403 особи, Astra Zeneca – 60 тисяч 512 осіб, Coronavac – 87 тисяч 905 осіб, Pfizer – 61 тисяча 793 особи.

Фото loda.gov.ua, city-adm.lviv.ua, facebook.com/healthloda