Після розмови з Меркель Зеленський прокоментував статтю Путіна.

Президент України Володимир Зеленський під час більш ніж чотиригодинної зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні напередодні, 12 липня, обговорював питання безпеки в Україні та Європі, зокрема мирне врегулювання на Донбасі та ризики від реалізації «Північного потоку – 2». Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю журналістам під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» у Києві.

«Радий, що нам вдалося після зустрічі мати спільне розуміння, що я приїхав з вирішенням безпекових питань. Кожне питання, починаючи з Донбасу й закінчуючи питанням «Північного потоку – 2», – все це є частиною збереження безпеки в Європі, і для нас, перш за все, це безпека в Україні», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що є різні погляди щодо реалізації «Північного потоку – 2», але Україна змогла навести Німеччині багато аргументів щодо ризиків, які містить у собі цей проєкт.

За його словами, дуже важливо, що у партнерів України є розуміння, що «Північний потік – 2» – це не суто економічний проєкт.

«Для нас це не просто слова «енергетична безпека». По-перше, ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щороку. Великі гроші», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що ці кошти спрямовуються, зокрема, на підтримку армії, на забезпечення енергоефективності України – зменшення використання газу, покращення енергетичної інфраструктури тощо.

На думку президента, щоб перейти на відновлювану енергетику, необхідно приблизно 10-15 років.

«Ми повинні бути впевнені, що у нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, важливим є питання газопостачання на окуповані території.

Глава держави зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для проведення наступної зустрічі лідерів країн Нормандського формату, але вона затягується через позицію Росії.

«Всі бачать, що Нормандську зустріч сьогодні віддаляє. Бо кластери щодо практичного втілення в життя Мінського процесу, що напрацьовані німецькою стороною, погоджені Францією, і ми в принципі «за» – вони передані російській стороні. І всі бачать, що відтерміновується Нормандська зустріч через позицію Російської Федерації», – пояснив президент України.

Також Володимир Зеленський прокоментував статтю Володимира Путіна, опубліковану на сайті Кремля українською та російською мовами «про історичну єдність росіян та українців». У ній Володимир Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той «мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва».

У відповідь Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30» заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

«Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить ми все правильно робимо. У мене не було часу прочитати всю статтю, бо вчора у мене були важливі зустрічі. Частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи. Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на таку детальну роботу. – прокоментував президент України – Що стосується часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч між президентами України і РФ у президента Росії не вистачає часу. Я просто не знав на що він витрачає свій час і зараз я бачу результат».

Зеленський також зазначив, що теза про «братські народи» в контексті стосунків України та Росії, нагадує йому біблійську історію про Каїна і Авеля.

«Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну і скільки втрачено було життів українців. І згадують, що ми братські народи, в інших випадках. Це не по-братськи так чинити, більше схоже на Каїна і Авеля, щось із цієї історії», – сказав президент України.

Під час форуму Володимир Зеленський сповістив, що почалася розробка законопроєкту про національні спільноти України.

Відповідаючи на запитання журналістів після виступу, президент уточнив, що, на його переконання, навіть саме словосполучення, яке використовується сьогодні – «національна меншина», – змушує людину відчувати себе нерівною з іншими громадянами.

«Ми повинні відчувати себе рівними. Багато різних національних спільнот», – сказав Володимир Зеленський та додав, що захищати традиції, мову, релігію потрібно однаково, незалежно від того, чи йдеться про корінні народи, чи про національні спільноти.

Нагадаємо, Володимир Путін у своїй статті назвав Україну дітищем радянської епохи і звинуватив звинуватив більшовиків у «перекроюванні кордонів» та «маніпуляціях з територіями без урахування думки людей».

Фото president.gov.ua