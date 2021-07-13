Рада ухвалила закон про перезапуск ВККС з пропозиціями Президента.

 

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» №3711-для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у цілому з пропозиціями Президента. За це рішення проголосували 305 з 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

 

 

Міністр юстиції Денис Малюська, виступаючи з трибуни, запевнив: «Президент повністю підтримує ідею реформування та запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, однак у зв’язку з окремими технічними недоліками та потребою коригування у тексті, який був ухвалений Верховною Радою, застосовано право вето».

 

Зокрема, йдеться про «технічну помилку, яка внесла плутанину в процедуру голосування конкурсною комісією щодо того, коли вважається рішення прийнятим», коли є більшість членів комісії.

 

Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Костін, головна пропозиція Президента – уточнення порядку ухвалення рішення Конкурсною комісією, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС, за участі міжнародних експертів у випадку, якщо Комісія ухвалює це рішення більшістю голосів, тобто чотирма із шести.

 

«Президент України виключив відповідний абзац 20-й з тексту закону, який вносив відповідну невизначеність. Тому позиція Президента є принциповою щодо дотримання рекомендацій саме Венеційської комісії щодо порядку прийняття рішення Конкурсною комісією, яка буде допомагати обирати майбутній склад ВККС. І визначити, що в остаточному тексті закону рішення приймається чотирма голосами з шести у випадку, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представники від міжнародних організацій», – пояснив Костін.

 

Відповідно до пропозицій Президента, також встановлюється, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів, щонайменше шестеро із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці.

 

Із закону вилучається положення, згідно з яким на запит Конкурсної комісії для забезпечення її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх п’яти років за рахунок власних коштів надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

 

 

Серед іншого, встановлюється, що голова Вищої ради правосуддя або особа, яка виконує його обов’язки, звертається до суб’єктів формування Конкурсної комісії щодо подання кандидатур до її складу не пізніше наступного робочого дня з дня отримання переліку міжнародних та іноземних організацій.

 

На запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

 

Опісля народні депутати почали розгляд правок до проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Загалом розглянуто 546 правок з 747-ми порівняльної таблиці законопроєкту №5068. Розгляд правок продовжать на наступному пленарному засіданні.

 

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деякі закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№3711-д). Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, яких призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу на чотири роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти. Проте 8 липня Президент Володимир Зеленський ветував цей закон.

 

Фото unian.ua, sud.ua, rada.gov.ua

13.07.2021

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