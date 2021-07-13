У парламенті Грузії відбулася бійка журналістів з депутатами.

У Тбілісі триває антиурядова акція протесту, спричинена смертю журналіста від рук гомофобів.

 

 

У Грузії вже кілька днів поспіль тривають акції протесту, організовані журналістами. Вони викликані смертю оператора грузинської телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави. П’ятого липня він намагався знімати на камеру акцію противників ЛГБТ-прайду в Тбілісі. Учасники акції напали на журналіста й жорстокого його побили. Постраждало ще пів сотні грузинських журналістів. 11 липня Лашкарава помер від завданих побоїв.

 

Після звістки про смерть Лашкарави біля стін парламенту зібралося кілька тисяч протестувальників, головним чином журналістів. Учасники акції під гаслом «Система вбиває! Виходь за життя!» – вимагали відставки Іраклія Гарібашвілі з посади прем'єр-міністра країни у зв'язку з насильством проти представників ЗМІ. Протестувальники звинувачували уряд Гарібашвілі в потуранні насильству проти журналістів. Вони погрожували не розходитися, допоки їхні вимоги не буде виконано. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge.

 

У понеділок, 12 липня, учасники протестів прорвали поліційні пікети біля парламенту країни і увірвалися в будівлю. Врешті в залі парламенту почалася бійка, яку в прямому ефірі транслювали кілька грузинських телеканалів.

 

Тим часом Іраклій Гарібашвілі дав зрозуміти, що не має наміру виконувати вимоги мітингувальників. Їхні дії він назвав «антидержавними, антицерковними і антинаціональними». Через це  велика частина опозиції оголосила про намір бойкотувати засідання парламенту. «Ми братимемо участь тільки в тих процесах, які стосуються винесення вотуму недовіри уряду», – заявила лідерка фракції «Єдиний національний рух» Хатія Деканоїдзе.

 

 

13.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21 | | У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21 | | Україна
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21 | | Наука
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21 | | Дискурси
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21 | | Штука
Вульгарна свобода
Юстина Добуш
Свобода — це наслідок пошуків істини й бажання усвідомити себе, це складні протиріччя, логічні суперечності, виклики світогляду. Не розкидаймося цим словом
09.07.21 | | Дискурси
Deep Purple «Fireball» 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий зірковий альбом Deep Purple спочатку вийшов у Штатах, а в Британії майже одразу потрапив на перше місце альбомного чарту
09.07.21 | | Минуле
Пролітаючи над..: костел Святої Анни в Сусідовичах
Ігор МАРТИНІВ
На Ласкавій горі біля Сусідович селяни знайшли колись кам’яний барельєф святої Анни.  Відтак засновано було на цьому місці мурований храм Св. Анни.
09.07.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.