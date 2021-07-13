У парламенті Грузії відбулася бійка журналістів з депутатами.

У Тбілісі триває антиурядова акція протесту, спричинена смертю журналіста від рук гомофобів.

У Грузії вже кілька днів поспіль тривають акції протесту, організовані журналістами. Вони викликані смертю оператора грузинської телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави. П’ятого липня він намагався знімати на камеру акцію противників ЛГБТ-прайду в Тбілісі. Учасники акції напали на журналіста й жорстокого його побили. Постраждало ще пів сотні грузинських журналістів. 11 липня Лашкарава помер від завданих побоїв.

Після звістки про смерть Лашкарави біля стін парламенту зібралося кілька тисяч протестувальників, головним чином журналістів. Учасники акції під гаслом «Система вбиває! Виходь за життя!» – вимагали відставки Іраклія Гарібашвілі з посади прем'єр-міністра країни у зв'язку з насильством проти представників ЗМІ. Протестувальники звинувачували уряд Гарібашвілі в потуранні насильству проти журналістів. Вони погрожували не розходитися, допоки їхні вимоги не буде виконано. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge.

У понеділок, 12 липня, учасники протестів прорвали поліційні пікети біля парламенту країни і увірвалися в будівлю. Врешті в залі парламенту почалася бійка, яку в прямому ефірі транслювали кілька грузинських телеканалів.

Тим часом Іраклій Гарібашвілі дав зрозуміти, що не має наміру виконувати вимоги мітингувальників. Їхні дії він назвав «антидержавними, антицерковними і антинаціональними». Через це велика частина опозиції оголосила про намір бойкотувати засідання парламенту. «Ми братимемо участь тільки в тих процесах, які стосуються винесення вотуму недовіри уряду», – заявила лідерка фракції «Єдиний національний рух» Хатія Деканоїдзе.