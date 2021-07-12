Месенджер Telegram зливає дані своїх клієнтів російським силовикам.

Зайве підтвердження цього з’явилося в інтерв’ю засновника російської «пробивної» інтернет-платформи «Глаз Бога» Євгена Антипова.

У понеділок, 12 липня, інформаційний портал Meduza опублікував інтерв’ю зі засновником російської інтернет-платформи «Глаз Бога» Євгеном Антиповим. Ця платформа передовсім займалася «пробиванням» інформації про фізичних і юридичних осіб. Інформаційним приводом для інтерв’ю стало те, що месенджер Telegram на початку липня закрив канал «Глаза Бога», який налічував понад 800 тисяч підписників.

Євгеном Антиповим пообіцяв відімстити месенджеру, зокрема розповісти про корупцію в Telegram і про те, як «вони зливають інформацію всім підряд».

Відповідаючи на запитання кореспондента порталу Meduza про те, чи вимагали МВС чи ФСБ звіту від «Глаз Бога», Антипов заявив:

«Ні, А силовики мені самі сказали, що, якщо знадобиться, запит вони будуть робити не до мене, а до Telegram: «І вони нам повинні будуть надати переписку твого клієнта з ботом». Після обшуку [в квітні 2021 року] мене відвезли на розмову до Слідчого комітету. І я почув там від їхніх співробітників, які в праві шарять: «Коли потрібно дізнатися, хто кого шукає в боті, ми запитуємо не вас, а Telegram: у нас до них більше довіри. Ви ж бо можете щось підмішати до відповіді на запит, забруднити дані – а вони так не робитимуть: там люди з репутацією сидять. У Telegram ми візьмемо все, що потрібно, від і до».