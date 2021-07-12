Італія вдруге стала ​​чемпіоном Європи з футболу.

Італійці здолали збірну Англії в тяжкій грі на її ж полі.

 

 

Зустріч пройшла на лондонському стадіоні Wembley  і зібрала понад 60 тисяч глядачів (з них італійські вболівальники становили лише сім тисяч). На трибуні для VIP-персон були присутні президент Футбольної асоціації Англії принц Вільям з дружиною Кейт і старшим сином принцом Джорджем, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з дружиною, зірка англійського футболу Девід Бекгем, супермодель Кейт Мосс тощо. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Матч розпочався несподівано: англійці відкрили рахунок на другій хвилині, в одній з перших же своїх атак. Досвідчений захист італійців проґавив в штрафному майданчику захисника Люка Шоу (Luke Shaw), і той чудовим ударом увігнав м'яч з навісу в сітку воріт Джанлуїджі Доннарумми (Gianluigi Donnarumma).

 

Італійці довгий час не могли налагодити гру, англійці домінували більшу частину першого тайму і впевнено контролювали гру. Однак гольових моментів більше створити не змогли, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів поля.

 

У другому таймі італійці зуміли перехопити ініціативу, більше володіли м'ячем і притиснули англійців до воріт. Гол у відповідь назрівав, і на 67-й хвилині італійцям вдалося зрівняти рахунок з кутового. Після легкої паніки у воротарському майданчику англійців м'яч у їхні ворота з близької відстані відправив Леонардо Бонуччі (Leonardo Bonucci).

 

Відтак команди завершили основний час нічиєю.

 

У додатковий час італійці й англійці грали практично на рівних. Обидві команди створювали небезпечні моменти. Напруга на Wembley  наростала з кожною хвилиною. Проте жоден гольовий момент не завершився результативно.

 

Доля титулу чемпіонів Європи вирішилася на серії післяматчевих пенальті. І тут вже щастя було на боці італійців.

 

Для Італії це вже другий титул чемпіонів Європи, вперше збірна країни завоювала його 1968 року.

12.07.2021

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