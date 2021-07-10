Галицькі хроніки COVID-19: 10 липня.

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 508 хворих на сovid-19. За минулу добу – 42 нових випадки: 29 – на Львівщині (проведено 704 ПЛР-дослідження), 3 – на Тернопіллі (проведено 374 ПЛР-дослідження) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 354 ПЛР-дослідження).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.
Однак смертність від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині все ж становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 70 086 випадків, 3 нових
Тернопіль – 1 особа
Збразазький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 137 698 випадків, 29 нових
Львів – 12 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жовківський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 86 724 випадки, 10 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Верховинський район – 2 особи
Долинський район – 4 особи
Коломийський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.07.2021