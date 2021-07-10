Галицькі хроніки COVID-19: 10 липня.

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 508 хворих на сovid-19. За минулу добу – 42 нових випадки: 29 – на Львівщині (проведено 704 ПЛР-дослідження), 3 – на Тернопіллі (проведено 374 ПЛР-дослідження) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 354 ПЛР-дослідження).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

Однак смертність від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині все ж становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 липня (09:00): 70 086 випадків, 3 нових

Тернопіль – 1 особа

Збразазький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 липня (09:00): 137 698 випадків, 29 нових

Львів – 12 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жовківський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 липня (09:00): 86 724 випадки, 10 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Верховинський район – 2 особи

Долинський район – 4 особи

Коломийський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.