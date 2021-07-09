Галицькі хроніки COVID-19: 9 липня.

 

Станом на 09:00 9 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 466 хворих на сovid-19. За минулу добу – 45 нових випадків: 39 – на Львівщині (проведено 841 ПЛР-тест), 3 – на Тернопіллі (проведено 285 ПЛР-досліджень) та 3 – на Івано-Франківщині (проведено 275 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано три летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Львівській області, одна в Івано-Франківській області.

Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 липня (09:00): 70 083 випадків, 3 нових

 

Тернопіль 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 липня (09:00): 137 669 випадків, 39 нових

 

Львів 29 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 липня (09:00): 86 714 випадків, 3 нових

 

Івано-Франківськ  1 особа

Надвірнянський район  2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

09.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Новий вид мозкових клітин
Науковці виявили нейрони, що реагують на обличчя тільки близьких людей, об’єднуючи функції сприйняття та пригадування.
08.07.21 | | Наука
Народне звучання Бажанського
Вікторія Антошевська
Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.
07.07.21 | | Штука
І Китай теж нас не поховає
Брет Стівенс
Пекін може думати, що колись дисциплінована китайська система похоронить несерйозний вільний світ. Хрущов думав так само...
07.07.21 | | Дискурси
Тебе це може вбити: Олег Собчук на ровері пропагує ЗСЖ
Наталія ФЕЩУК
Співак, лідер гурту «СКАЙ» здійснив індивідуальний велотур зі сходу на захід країни. Співав для військових і давав акустичні концерти.
07.07.21 | | Галичина
Буковинська незалежність: сенсаційна знахідка в архіві
Наталія ФЕЩУК
Віднайдено документи, які свідчать, що керівник ОУН на Буковині Мирослав Кіндзірський у 1941-му проголосив у краї Незалежність.
06.07.21 | | Галичина
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21 | | Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21 | | Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.