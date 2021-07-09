Галицькі хроніки COVID-19: 9 липня.

Станом на 09:00 9 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 466 хворих на сovid-19. За минулу добу – 45 нових випадків: 39 – на Львівщині (проведено 841 ПЛР-тест), 3 – на Тернопіллі (проведено 285 ПЛР-досліджень) та 3 – на Івано-Франківщині (проведено 275 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано три летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Львівській області, одна – в Івано-Франківській області.

Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 70 083 випадків, 3 нових

Тернопіль – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 137 669 випадків, 39 нових

Львів – 29 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 86 714 випадків, 3 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Надвірнянський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.