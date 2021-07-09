РБ ООН ухвалила резолюцію щодо допомоги Сирії.

Росія, яка погрожувала заблокувати документ, в останній момент погодилася на компроміс.

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо подовження транскордонної допомоги в Сирії, підготовлений спільно Росією, США, Ірландією і Норвегією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Резолюція пролонґує роботу пункту єдиного пропуску «Баб-ель-Хава» на кордоні Сирії та Туреччини на 12 місяців за умови, що через шість місяців генеральний секретар ООН представить доповідь про роботу механізму транскордонної допомоги.

За даними ООН, в цьому регіоні 3,4 мільйона осіб гостро потребують продовольства та іншої допомоги, в той час як поточний мандат на транскордонні поставки закінчується в суботу, 10 липня.

Підсумкова резолюція стала компромісом. Раніше свій варіант документу виносили на розгляд Ірландія та Норвегія. У ньому пропонувалося подовжити роботу «Баб-ель-Хави», а також відновити роботу ще одного пункту пропуску на кордоні Сирії з Іраком на 12 місяців. Росія вперто відмовлялася пристати на цей варіант.

В останній момент російська делегація запропонувала свій варіант, який передбачає подовження роботи тільки «Баб-ель-Хави» на шість місяців. Врешті-решт Рада Безпеки ООН провела зранку в п'ятницю, дев’ятого липня додаткові консультації, за підсумками яких вдалося узгодити прийнятний для всіх текст.