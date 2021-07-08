Галицькі хроніки COVID-19: 8 липня.

Станом на 09:00 8 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 421 хворого на сovid-19. За минулу добу – 46 нових випадків: 29 – на Львівщині (проведено 785 ПЛР-тестів), 10 – на Тернопіллі (проведено 408 ПЛР-досліджень) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 282 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано два летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Тернопільській області, одна людина померла в Івано-Франківській області.

Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 70 080 випадків, 10 нових

Тернопіль – 1 особа

Збаразький район – 5 осіб

Кременецький район – 2 особи

Теребовлянський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 137 630 випадків, 29 нових

Львів – 20 осіб

Городоцький район – 1 особа

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 86 711 випадків, 7 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

Рожнятівський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.