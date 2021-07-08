Галицькі хроніки COVID-19: 8 липня.

Станом на 09:00 8 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 421 хворого на сovid-19. За минулу добу – 46 нових випадків: 29 – на Львівщині (проведено 785 ПЛР-тестів), 10 – на Тернопіллі (проведено 408 ПЛР-досліджень) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 282 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано два летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Тернопільській області, одна людина померла в Івано-Франківській області.
Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 70 080 випадків, 10 нових
Тернопіль – 1 особа
Збаразький район – 5 осіб
Кременецький район – 2 особи
Теребовлянський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 137 630 випадків, 29 нових
Львів – 20 осіб
Городоцький район – 1 особа
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 1 особа
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 86 711 випадків, 7 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Тисменицький район – 1 особа
Рожнятівський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.07.2021