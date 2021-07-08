UEFA  розпочала дисциплінарне провадження за наслідками матчу Англія – ​​Данія.

Один з пунктів розгляду – використання англійськими уболівальниками лазерної указки під час пробиттям пенальті у ворота данців.

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) порушила дисциплінарну справу за трьома пунктами за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи між командами Англії і Данії. Про це повідомляє телеканал ARD з покликом на пресслужбу UEFA.

Зустріч пройшла сьомого липня на стадіоні Wembley в Лондоні і завершилася перемогою англійців в додатковий час з рахунком 2: 1. Переможний гол забив нападник Гаррі Кейн (Harry Kane) на 104 хвилині гри. Він вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер данської команди Каспер Шмейхель (Kasper Schmeichel) парирував удар з 11-метрової позначки.

UEFA ініціювала справу за фактом використання лазерної указки вболівальниками, які намагалися засліпити чи відволікти Шмайхеля під час пенальті. На кадрах відеотрансляції чітко видно, що обличчя данського голкіпера освітлене зеленим лазерним променем.

Окрім того, провадження проводитиметься в зв'язку з обурливою поведінкою вболівальників під час виконання гімну Данії, а також використанням піротехніки на трибунах.

Відзначається, що всі зазначені порушення підпадають під статтю 16 (2) (d) Дисциплінарних правил UEFA. Відповідний орган Спілки європейських футбольних асоціацій розгляне справу найближчим часом.

Збірна Англії у фіналі чемпіонату Європи зіграє з командою Італії, зустріч пройде 11 липня знову ж у Лондоні на стадіоні Wembley.