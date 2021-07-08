На Волині випускники-двійнята набрали більше півтори тисячі балів з ЗНО на двох.

Двійнята з Луцька Олена та Андрій Костюки склали ЗНО на найвищі бали. Вихованці Волинського наукового ліцею-інтернату на двох отримали майже 600 балів. Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

Олена Костюк склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови і літератури – на 197. Її брат Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Тест з англійської написав на 197 балів, а з математики – на 198.

Учителька математики Анастасія Букаревич зазначила, що очікувала таких результатів від своїх учнів.

«Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою. В Оленки ми сподівалися, що буде 200», – розповіла вона.

Випускники розповіли, що у школі сиділи за однією партою, проте списувати один одному не давали. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів: Андрій обрав юридичний факультет, Олена має намір стати психологом.

«Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу», – сказав Андрій Костюк.

Цікаво, що поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій – спортом.

Зазначимо, загалом в учнів Волинського наукового ліцею-інтернату чотири 200-бальні результати ЗНО. За підсумками основної сесії ЗНО, такий результат загалом продемонстрували 19 волинських випускників.

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