Галицькі хроніки COVID-19: 7 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 375 хворих на сovid-19. За минулу добу – 40 нових випадків: 32 – на Львівщині (проведено 878 ПЛР-тестів), 5 – на Тернопіллі (проваедено 445 ПЛР-досліджень) та 3 – на Івано-Франківщині (проведено 273 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано два летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Тернопільській області. Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 70 070 випадків, 5 нових
Тернопіль – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 137 601 випадок, 32 нових
Львів – 26 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 86 704 випадки, 3 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.07.2021