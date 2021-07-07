Галицькі хроніки COVID-19: 7 липня.

 

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 375 хворих на сovid-19. За минулу добу – 40 нових випадків: 32 – на Львівщині (проведено 878 ПЛР-тестів), 5 – на Тернопіллі (проваедено 445 ПЛР-досліджень) та 3 – на Івано-Франківщині (проведено 273 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано два летальні випадки від covid-19: дві людини померло у Тернопільській області. Смертність від ускладень інфікування коронавірусом в середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 70 070 випадків, 5 нових

 

Тернопіль – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 137 601 випадок, 32 нових

 

Львів  26 осіб

Дрогобицький район  – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 86 704 випадки, 3 нових

 

Івано-Франківськ  2 особи

Надвірнянський район 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

07.07.2021

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