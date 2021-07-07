Литва збудує мур на кордоні з Білоруссю.

Ця перешкода потрібна для стримування нелеґальних міґрантів, яких білоруська влада навмисне скеровує до ЄУ.

 

                          Інґріда Шимоніте

 

Литва має намір збудувати мур на кордоні з Білоруссю для стримування потоку нелеґальних мігрантів. Окрім того, до охорони кордону буде залучена армія. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на слова прем'єр-міністерки країни Інґріди Шимоніте (Ingrida Šimonytė).

 

«Ми почнемо будувати додатковий фізичний бар'єр, який розділить Литву і Білорусь, і це стане явним знаком і певним стримуючим чинником для тих, хто організовує потік нелеґальних міґрантів. На допомогу закличемо армію, так зросте кількість людей, які фізично будуть стежити за порядком на кордоні», – заявила Шимоніте на пресконференції в середу, сьомого липня.

 

Литовська прем’єрка фактично звинуватила чинну владу Білорусі в «гібридній аґресію, спрямованій навіть не проти Литви, а проти ЄУ». «Ми вважаємо, що в організації потоку нелегальних міґрантів беруть участь і активно, і пасивно відомства білоруського режиму. Вони свідомо створюють всі умови для перетину кордону. За всім цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні, дестабілізувати ситуацію», – сказала Шимоніте.
 

З початку року в Литві затримано понад 1,4 тис. нелеґальних міґрантів в основному з країн Азії, які потрапили в республіку з території Білорусі. Це в 17,5 рази більше, ніж за весь 2020 рік. Кабмін другого липня в зв'язку з міґраційною кризою оголосив в країні надзвичайний стан.

 

Наприкінці травня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив в парламенті, що його країна «була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелеґальних міґрантів в сусідні держави». «Проте з урахуванням політичного тиску Заходу ми можемо задуматися, чи варто продовжувати це робити», – застеріг він.

07.07.2021

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