Галицькі хроніки COVID-19: 6 липня.

Станом на 09:00 6 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 338 хворих на сovid-19. За минулу добу – 40 нових випадків: 19 – на Львівщині (проведено 811 ПЛР-тестів), 8 – на Тернопіллі та 13 (проведено 322 ПЛР-дослідження) – на Івано-Франківщині.

За минулу добу зафіксовано один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 70 068 випадків, 8 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 137 569 випадків, 19 нових

Львів – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 86 701 випадок, 13 нових

Івано-Франківськ – 9 осіб

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.