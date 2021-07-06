У Тернополі оновлюють приймальне відділення Лікарні швидкої допомоги.

У Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги тривають роботи з реконструкції та облаштування нового приймального відділення. Підрядник має завершити ремонт до кінця серпня, повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

Основна мета реконструкції – створення комфортних умов як для роботи працівників швидкої допомоги, так і для транспортування пацієнтів у медичний заклад. На території лікарні розташовані два лікувальні корпуси, бактеріологічна лабораторія, інформаційно-аналітичне відділення, архів, киснева, складські приміщення, гаражі. Необхідно створити умови для зручного під’їзду машин екстреної медичної допомоги, автотранспорту з медикаментами, киснем, а також зручні пішохідні доріжки, пандуси для пацієнтів, відвідувачів, медичного персоналу.

Реконструкцію здійснює будівельна компанія «Валк», яка торік перемогла у тендері, запропонувавши найнижчу ціну – 6 мільйонів 460 тисяч гривень.

Відповідно до проєкту реконструкції приймального відділення, підрядна організація облаштує новий центральний вхід та заїзд із навісом, що дозволить машинам швидкої заїжджати під приймальне відділення.

Наразі працівники підрядної організації проводять підготовчі роботи з облаштування та нового вимощення майданчика, що слугуватиме для розвороту та напіврозвороту машин швидкої допомоги. Територія повністю буде мати оновлене асфальтобетонне покриття.

Тим часом усередині приміщення триває капітальний ремонт. Зараз тут оновлюють усі інженерні комунікацій. Будівельні роботи планується завершити до кінця серпня.

Зазначимо, КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за рік облсуговує близько 7 тисяч пацієнтів. В оновленому приймальному відділенні пацієнтам надаватиметься необхідна діагностична та лікувальна допомога.

За даними аналітичної системи YouControl, будівельна компанія «Валк» зі статутним фондом в 1 мільйон гривень була зареєстрована у 2016 році. На сьогодні 90% у компанії належиь тернополянину Ігорю Табалюку, який до 2017 року працював начальником «Госпрозрахункової групи Тернопільської облдержадміністрації», 10% – Сергію Ліщишину з Тернопільщини.

Окрім ремонту у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, компанія також здійснює на замовлення КП «Тернопількомунінвест» реконструкцію приймального відділення в одному з терапевтичних корпусів «Тернопільської університетської лікарні» за понад 11 мільйонів гривень, та будує амбулаторію у с. Курдинці Борщівського району Тернопільщини за майже 6 мільйонів гривень.

На даний час компанія є фігурантом досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритого стосовно підприємства Тернопільської облради «Тернопількомунінвест» щодо зловаживань із бюджетними коштами, які виділяють на ремонти.

Фото ternopilcity.gov.ua