Влада Франції заявила, що шампанське – суто французька назва.

Париж продовжить обговорювати з Москвою умови використання найменування на російському ринку.

 

                             Жюльєн Денорманді

 

Шампанське – це суто французьке найменування, і влада Франції продовжить обговорювати з владою РФ умови його використання на російському ринку. Про це заявив у середу, шостого липня, міністр сільського господарства республіки Жюльєн Денорманді (Julien Denormandie).

 

«Слово "шампанське" (champagne) має французьке походження. Воно походить із того прекрасного реґіону Франції, де виробляється шампанське. Ми продовжимо працювати в цьому напрямі з владою РФ», – процитувала слова міністра інформаційна аґенція Reuters.

 

Денорманді зазначив, що цю назву можна використовувати лише на ігристих винах з однойменного реґіону Франції. «Хоча інші країни часом намагалися заявити про свою деномінацію як законну», – нарікав він.

 

Таким чином французька влада відреагувала на те, що другого липня президент Росії Володимир Путін підписав ухвалені раніше Держдумою і Радою Федерації поправки до закону 1995 року про державне регулювання обігу алкоголю. Згідно з ними, «шампанським» у Росії можна відтепер називати тільки ігристі вина російського виробництва. «Ви можете собі уявити реакцію французької влади», – сказав Денорманді в ефірі Sud Radio.

 

Тим часом виробник алкогольної продукції Moet Hennessy повідомив, що компанія погодилася використовувати для поставок в Росію своїх напоїв найменування «ігристе вино».  

06.07.2021

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