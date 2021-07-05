Галицькі хроніки COVID-19: 5 липня.

Станом на 09:00 5 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 298 хворих на сovid-19. За минулу добу – 14 нових випадків: 6 – на Львівщині (проведено 705 ПЛР-тестів), 4 – на Тернопіллі (проведено 262 ПЛР-дослідження) та 4 (проведено 227 ПЛР-досліджень) – на Івано-Франківщині.

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 70 060 випадків, 4 нових

Тернопіль – 1 особа

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 137 550 випадків, 6 нових

Львів – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 86 688 випадки, 4 нових

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Снятинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.