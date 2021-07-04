Галицькі хроніки COVID-19: 4 липня.

Станом на 09:00 4 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 284 хворих на сovid-19. За минулу добу – 30 нових випадків: 12 – на Львівщині (проведено 346 ПЛР-тестів), 12 – на Тернопіллі (проведено 303 ПЛР-дослідження) та 6 (проведено 248 ПЛР-досліджень) – на Івано-Франківщині.

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 липня (09:00): 70 056 випадків, 12 нових

Тернопіль – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 липня (09:00): 137 544 випадки, 29 нових

У Львові вперше від 11 квітня 2020 року, тобто вперше за 449 днів, не зафіксованого жодного нового випадку захворювання.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 липня (09:00): 86 684 випадки, 4 нових

Богородчанський район – 2 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.