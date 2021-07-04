Галицькі хроніки COVID-19: 4 липня.

 

Станом на 09:00 4 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 284 хворих на сovid-19. За минулу добу – 30 нових випадків: 12 – на Львівщині (проведено 346 ПЛР-тестів), 12 – на Тернопіллі (проведено 303 ПЛР-дослідження) та 6 (проведено 248 ПЛР-досліджень) – на Івано-Франківщині.

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00): 70 056 випадків, 12 нових

 

Тернопіль  3 особи

Гусятинський район  1 особа

Збаразький район  1 особа

Козівський район  2 особи

Теребовлянський район  1 особа

Чортківський район – 1 особа

Шумський район  1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00): 137 544 випадки, 29 нових

 

У Львові вперше від 11 квітня 2020 року, тобто вперше за 449 днів, не зафіксованого жодного нового випадку захворювання.

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00): 86 684 випадки, 4 нових

 

Богородчанський район  2 особи

Надвірнянський район  1 особа

Тисменицький район  1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

 

04.07.2021

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