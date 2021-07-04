Галицькі хроніки COVID-19: 4 липня.

Станом на 09:00 4 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 284 хворих на сovid-19. За минулу добу – 30 нових випадків: 12 – на Львівщині (проведено 346 ПЛР-тестів), 12 – на Тернопіллі (проведено 303 ПЛР-дослідження) та 6 (проведено 248 ПЛР-досліджень) – на Івано-Франківщині.
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 70 056 випадків, 12 нових
Тернопіль – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 137 544 випадки, 29 нових
У Львові вперше від 11 квітня 2020 року, тобто вперше за 449 днів, не зафіксованого жодного нового випадку захворювання.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 86 684 випадки, 4 нових
Богородчанський район – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.07.2021