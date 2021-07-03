Галицькі хроніки COVID-19: 3 липня.

Станом на 09:00 3 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 253 хворих на сovid-19. За минулу добу – 41 новий випадок: 29 – на Львівщині (проведено 804 ПЛР-тести), 9 – на Тернопіллі (проведено 447 ПЛР-досліджень) та 3 – на Івано-Франківщині (проведено 421 ПЛР-тест).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 липня (09:00): 70 044 випадки, 5 нових

"Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України" подає 9 нових випадків

Тернопіль – 5 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 липня (09:00): 137 503 випадки, 29 нових

Львів – 17 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 липня (09:00): 86 674 випадки, 3 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Богородчанський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.