Галицькі хроніки COVID-19: 2 липня.

Станом на 09:00 2 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 212 хворих на сovid-19. За минулу добу – 65 нових випадків: 49 – на Львівщині (проведено 839 ПЛР-тестів), 8 – на Тернопіллі (проведено 379 ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 349 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків від covid-19: троє людей померло на Львівщині, одна людина померла на Тернопільщині, ще одна – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 липня (09:00): 70 035 випадків, 8 нових

Борщівський район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 липня (09:00): 137 503 випадки, 49 нових

Львів – 26 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 липня (09:00): 86 674 випадки, 8 нових

Івано-Франківвськ – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Рожнятівський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.