Галицькі хроніки COVID-19: 2 липня.

Станом на 09:00 2 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 212 хворих на сovid-19. За минулу добу – 65 нових випадків: 49 – на Львівщині (проведено 839 ПЛР-тестів), 8 – на Тернопіллі (проведено 379 ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 349 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано п'ять летальних випадків від covid-19: троє людей померло на Львівщині, одна людина померла на Тернопільщині, ще одна – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 липня (09:00): 70 035 випадків, 8 нових
Борщівський район – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 липня (09:00): 137 503 випадки, 49 нових
Львів – 26 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 липня (09:00): 86 674 випадки, 8 нових
Івано-Франківвськ – 1 особа
Городенківський район – 1 особа
Богородчанський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Рожнятівський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.07.2021